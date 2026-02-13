Sciopero trasporto aereo, rinvio al 26 febbraio dopo la precettazione

Lo sciopero del trasporto aereo inzialmente previsto per il 16 febbraio e per il quale il ministro Matteo Salvini aveva invocato la precettazione è stato rinviato al 26 febbraio. Lo hanno comunicato le sigle di categoria in serata. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac, Anp, si legge in una nota, "in ottemperanza all'ordinanza di oggi del ministero dei Trasporti, hanno differito gli scioperi di 24 ore di tutto il personale previsti per il giorno 16 febbraio alla giornata del 26 febbraio, sempre per la durata di 24 ore".