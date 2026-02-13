Sciopero trasporto aereo, rinvio al 26 febbraio dopo la precettazione

Offerte Sky
Sciopero del trasporto aereo, deciso il rinvio al 26 febbraio dopo la precettazione

Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac, Anp, si legge in una nota, "in ottemperanza all'ordinanza di oggi del ministero dei Trasporti, hanno differito gli scioperi di 24 ore di tutto il personale inizalmente previsti per il giorno 16 febbraio, sempre per la durata di 24 ore"

Lo sciopero del trasporto aereo inzialmente previsto per il 16 febbraio e per il quale il ministro Matteo Salvini aveva invocato la precettazione è stato rinviato al 26 febbraio. Lo hanno comunicato le sigle di categoria in serata. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac, Anp, si legge in una nota, "in ottemperanza all'ordinanza di oggi del ministero dei Trasporti, hanno differito gli scioperi di 24 ore di tutto il personale previsti per il giorno 16 febbraio alla giornata del 26 febbraio, sempre per la durata di 24 ore".

Sciopero, cos'è la precettazione e cosa significa

Il provvedimento in questione, che può essere preso dal presidente del Consiglio o da uno dei ministri 48 ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, può portare a sanzioni per coloro che non lo rispettano, che a loro volta possono fare ricorso davanti a un giudice. Ecco come funziona e alcuni precedenti

