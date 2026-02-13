Offerte Sky
Sciopero aerei 16 febbraio e 7 marzo, i sindacati confermano: probabile la precettazione

Ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia avevano messo già per iscritto il loro no a posticiparli, come chiesto dallo stesso Garante in quanto in corso le Olimpiadi Milano Cortina

I sindacati riconfermano lo sciopero nel trasporto aereo nelle date del 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. È quanto si apprende da fonti sindacali al termine della riunione al Mit. Il rischio a questo punto, spiegano le stesse fonti, è che si vada verso la precettazione. Ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia avevano messo già per iscritto il loro no a posticiparli, come chiesto dallo stesso Garante in quanto in corso le Olimpiadi Milano Cortina.

