Olimpiadi: sciopero aerei confermato, oggi vertice al Mit. Salvini: "Anti-italiani"

Cronaca

I sindacati confermano la volontà di scioperare nonostante le Olimpiadi in corso, dura la risposta del ministro Salvini: “Assurdo, sono irresponsabili e anti-italiani". Oggi vertice al Ministero dei Trasporti

ascolta articolo

I sindacati tirano dritto e confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo nel trasporto aereo, nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. La conferma delle due giornate di sciopero del trasporto aereo in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina riaccende la contesa tra il vice premier Matteo Salvini e le sigle sindacali sulle modalità di astensione dal lavoro. Il titolare del Mit starebbe lavorando sulla possibilità di precettazione dello sciopero. 

Il vertice al Mit

Questa mattina alle 10 le sigle sindacali saranno ricevute al Ministero. Ieri la Commissione di Garanzia sugli Scioperi aveva segnalato al Mit le possibili criticità nel trasporto, vista la sovrapposizione delle due date - 16 febbraio e 7 marzo - con lo svolgimento di alcune gare dei Giochi invernali. Oggi le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una lettera al Garante, hanno ricordato che "esercitano da sempre il proprio ruolo con un alto senso di responsabilità verso i lavoratori e il Paese", un approccio che "impedisce, in quest'occasione, di raccogliere l'appello rivolto" a differire l'astensione dal lavoro. Gli Scioperi, ricordano le sigle sindacali, sono stati "proclamati da tempo, così come da tempo era nota la programmazione dei Giochi Olimpici" a sostegno delle vertenze "per il rinnovo del CCNL e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, e in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze rappresentate" rendendo "impossibile la cancellazione o il differimento delle azioni sindacali legittimamente proclamate".

