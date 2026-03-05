Offerte Sky
Incidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un ferito

È il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba sulla tangenziale di Torino dove due auto si sono tamponate. Nello schianto è morto un conducente, mentre l’altro automobilista è rimasto ferito in modo non grave. La carreggiata in direzione sud è stata chiusa tra gli svincoli di Savonera e corso Regina Margherita

Un automobilista è morto in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi sulla tangenziale di Torino, nel tratto compreso tra i territori di Collegno e Torino. A darne notizia è Repubblica, che riporta come lo schianto abbia portato alla chiusura della carreggiata in direzione sud tra gli svincoli di Savonera e corso Regina Margherita. L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino e ha coinvolto due auto che si sono tamponate.

La dinamica dell’incidente

 

Il conducente di una Toyota Yaris è morto sul colpo a causa dell’impatto. L’altro automobilista, alla guida di una Ford Fiesta, è rimasto ferito ma in modo non grave ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Maria Vittoria in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, i vigili del fuoco e gli operatori di Itp, la società che gestisce la tangenziale. L’incidente ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità. La circolazione è stata completamente bloccata e gli ausiliari hanno disposto la chiusura della tratta a partire dallo svincolo di Venaria Reale, con obbligo di uscita per tutti i veicoli. Si sono formate code anche nel senso opposto, in direzione nord. 

