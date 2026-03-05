Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferiaCronaca
All'interno dell'abitazione di una 57enne romana, nel quartiere Portuense, i Falchi hanno scoperto un vero e proprio "emporio" di sostanze stupefacenti, con oltre 36 kg di hashish e più di 6 kg di marijuana suddivisi in panetti contrassegnati da diciture riconducibili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni
Blitz antidroga a Roma della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di oltre 40 kg di stupefacente, tra hashish e marijuana, e di più di 50.000 euro in contanti. Dopo giorni di pedinamenti di una cinquantasettenne romana, sospettata di essere il punto di riferimento di un giro di rifornimenti di droga, gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile hanno assistito alla consegna di una dose direttamente a bordo della sua auto. In quel momento è scattato il blitz e sia la donna che l’acquirente di turno sono stati fermati e controllati. Ritrovato oltre 100 grammi di marijuana, nascosti tra la tasca della portiera e la borsa che portava con sé. Immediata la perquisizione domiciliare.
Un emporio della droga nascosto tra le mura domestiche
All’interno dell’abitazione, sita nel quartiere Portuense, i Falchi hanno scoperto un vero e proprio emporio della droga, con oltre 36 kg di hashish e più di 6 kg di marijuana: tutto suddiviso in panetti contrassegnati da diciture riconducibili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni. Nell’appartamento sono stati inoltre sequestrati 118 dispositivi elettronici contenenti Thc, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. In una cassetta di sicurezza custodita in una stanza defilata è stato scoperto anche un portagioie contenente oltre 50.000 euro in contanti, probabile guadagno della sua attività di rifornimento delle piazze. Per la donna si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Approfondimento
Arresti anche nel quadrante est della Capitale
Altre 50 dosi, tra cocaina ed hashish, sono state sequestrate a un pusher in zona San Basilio. L’uomo è stato sorpreso mentre gestiva una serie di appuntamenti lampo davanti al portone di uno stabile. Con sè, insieme alla droga, aveva anche 500 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Un’altra operazione è scattata a Ponte di Nona, dove una coppia gestiva un giro di spaccio in via Capitini con una rigida ripartizione di ruoli: uno era incaricato dei contatti e dell’incasso, l’altro della consegna materiale delle dosi. Bloccati in flagranza, sono stati trovati con diversi involucri di cocaina pronti per la vendita. Infine, al Quarticciolo, è finita in manette una donna, che faceva la spola tra un muretto e un punto distante pochi metri, prestabilito per la consegna. Fermata con 19 dosi di cocaina, anche per lei sono scattate le manette.