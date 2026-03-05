All'interno dell'abitazione di una 57enne romana, nel quartiere Portuense, i Falchi hanno scoperto un vero e proprio "emporio" di sostanze stupefacenti, con oltre 36 kg di hashish e più di 6 kg di marijuana suddivisi in panetti contrassegnati da diciture riconducibili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni ascolta articolo

Blitz antidroga a Roma della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di oltre 40 kg di stupefacente, tra hashish e marijuana, e di più di 50.000 euro in contanti. Dopo giorni di pedinamenti di una cinquantasettenne romana, sospettata di essere il punto di riferimento di un giro di rifornimenti di droga, gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile hanno assistito alla consegna di una dose direttamente a bordo della sua auto. In quel momento è scattato il blitz e sia la donna che l’acquirente di turno sono stati fermati e controllati. Ritrovato oltre 100 grammi di marijuana, nascosti tra la tasca della portiera e la borsa che portava con sé. Immediata la perquisizione domiciliare.

©Ansa

Un emporio della droga nascosto tra le mura domestiche All’interno dell’abitazione, sita nel quartiere Portuense, i Falchi hanno scoperto un vero e proprio emporio della droga, con oltre 36 kg di hashish e più di 6 kg di marijuana: tutto suddiviso in panetti contrassegnati da diciture riconducibili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni. Nell’appartamento sono stati inoltre sequestrati 118 dispositivi elettronici contenenti Thc, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. In una cassetta di sicurezza custodita in una stanza defilata è stato scoperto anche un portagioie contenente oltre 50.000 euro in contanti, probabile guadagno della sua attività di rifornimento delle piazze. Per la donna si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Approfondimento Spaccio di droga, arresti e sequestri Polizia a Crotone