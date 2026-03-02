Offerte Sky
Crotone, polizia sgomina un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti: 22 indagati

Cronaca

Gli inquirenti hanno iniziato ad operare nelle scorse ore per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 14 persone. Tutte sono gravemente indiziate di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante in Calabria

ascolta articolo

La polizia giudiziaria coordinata della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con oltre 100 agenti della Polizia di Stato, Unità cinofile Antidroga ed un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato, ha iniziato ad operare nelle scorse ore per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 14 persone. Tutte sono gravemente indiziate di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante in Calabria. In totale sono 22 le persone indagate. Gli inquirenti hanno già effettuato perquisizioni e controlli finalizzate alla ricerca della droga.

