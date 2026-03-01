Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17, e ha coinvolto un bus, un'auto e tre pedoni. Una bambina di sette anni ha riportato una frattura alla gamba
Un incidente stradale a Torino ha coinvolto un autobus, un'auto e tre pedoni tra cui due bambini. Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti in via Accademia Albertina, all'angolo con via dei Mille, nel cuore della città.
I feriti
Tra i pedoni investiti c'è una bambina di 7 anni, ferita alle gambe. I sanitari l'hanno stabilizzata sul posto per una frattura e trasportata all'ospedale Regina Margherita. Un altro bambino, di 9 anni, è stato portato al Maria Vittoria per accertamenti.
L'autista dell'autobus è stato trasferito in ambulanza al Maria Vittoria. Il conducente dell'auto e un passante sono stati soccorsi e portati al Cto, entrambi in codice verde.