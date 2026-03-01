Offerte Sky
Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne

È successo nella tarda serata di sato 28 febbraio a Rivarolo, in Valpolcevera. La vittima è stata operata d’urgenza all’ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore di 15 anni è stato rintracciato poco dopo l'accoltellamento e fermato dalla polizia

Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi, questa volta a Genova. Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate mentre si trovava su un autobus cittadino a Rivarolo, in Valpolcevera, vicino al capoluogo ligure. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, 28 febbraio, quando il 14enne è stato aggredito da un altro ragazzo, anch’egli minorenne, che si trovava sul mezzo. L’aggressore, un 15enne italiano di origini albanesi, è stato rintracciato poco dopo e arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Genova. Dopo essere stato portato in questura, il 16enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile in stato di arresto. Il giovane ferito invece, di origini tunisine, è stato operato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio. La prognosi è riservata ma le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

Il minorenne arrestato è stato fermato con indosso ancora gli indumenti dell'aggressione e, secondo quanto appreso, aveva provato a disfarsi di una parte di essi. Fondamentali per rintracciarlo, le telecamere a bordo del bus dove si è consumato l'accoltellamento: le immagini mostrano la vittima colpita da due fendenti, all'addome e al petto. In corso le indagini per rintracciare l'arma del delitto e risalire al movente.

