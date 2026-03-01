Sono in corso l'identificazione dei tre fuggitivi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La posizione dei tre fuggitivi, di origine sudamericana, è al vaglio dell’autorità giudiziaria

Un'auto sottoposta a un controllo da un equipaggio della Polizia nella zona del Quarticciolo, a Roma, si è data alla fuga e poco più tardi ha provocato un incidente, invadendo la corsia opposta di marcia e scontrandosi con una macchina che procedeva in senso opposto. Due delle persone che erano a bordo dell'auto sono morte e una è rimasta ferita mentre delle persone a bordo dell'auto in fuga uno è stato bloccato dagli agenti, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Collatina.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, subito dopo la fuga dal controllo, all’equipaggio della Polizia si è aggiunto un secondo equipaggio dei Carabinieri, che però ha perso il contatto con il veicolo in fuga. Durante la corsa, l’equipaggio della Polizia è rimasto in scia, sebbene a distanza, per non generare rischi. Il veicolo in fuga, giunto all’altezza di via Collanina, ha invaso il senso di marcia opposto, impattando contro un secondo veicolo privato. Giunti sul posto poco dopo l’impatto, gli agenti hanno constatato il ferimento di uno dei passeggeri del veicolo impattato dai fuggitivi e il decesso degli altri due passeggeri. Sono in corso l'identificazione dei tre fuggitivi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La posizione dei tre fuggitivi, di origine sudamericana, è al vaglio dell’autorità giudiziaria.