La vigilanza è stata rafforzata anche sugli obiettivi israeliani e statunitensi presenti sul territorio pisano. Dopo la circolare del Viminale, in particolare, il livello di allerta è stato innalzato con presidi fissi e intensificazione della vigilanza dinamica intorno a luoghi come la sinagoga e la base americana di Camp Darby, tra Pisa e Livorno. Eventuali altre iniziative saranno discusse nelle prossime ore con la prefettura. I vertici locali delle forze dell'ordine, comunque, hanno fatto sapere che per il territorio non esistono al momento allarmi specifici. Inoltre, hanno sottolineato, già da mesi - a seguito del conflitto israelo-palestinese - i livelli di allerta e vigilanza erano stati innalzati ed erano stati potenziati i servizi di sicurezza che ora sono praticamente arrivati al massimo livello. L'avvicinarsi della primavera, per Pisa e altre città della toscana, coincide anche con la ripresa dei flussi turistici e l'obiettivo è quello di garantire un'adeguata cornice di sicurezza anche intorno ai monumenti, senza creare allarmismi nella popolazione.