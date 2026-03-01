Dubai sotto attacco iraniano: droni intercettati e incendi in città. FOTO
La rappresaglia di Teheran ha interessato anche l'isola artificiale Palm Jumeirah dove si è alzata una densa colonna di fumo da un hotel in fiamme. Presi di mira anche il porto e l'aeroporto. Apprensione per alcuni studenti italiani
- Dopo gli attacchi della scorsa notte, nuove esplosioni sono state udite a Dubai. Lo dicono fonti giornalistiche dell'Afp sul posto, mentre sono in corso altre ondate di raid iraniani per vendicare la morte della Guida suprema Khamenei.
- Nelle scorse ore, esplosioni sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai. Due testimoni hanno riferito all'Afp di aver sentito un'esplosione e visto una colonna di fumo alzarsi dall'iconica isola.
- Uno dei due testimoni ha inoltre riferito di aver visto del fumo nero e denso salire da un hotel e di aver sentito le sirene delle ambulanze accorrere sul luogo. Palm Jumeriah è un'isola artificiale a forma di palma realizzata al largo di Dubai, che ospita ville, resort e spiagge.
- Le autorità di Dubai, dopo aver confermato che si è verificato un "incidente" in un edificio nella zona di Palm Jumeirah, hanno parlato di quattro feriti. Ancora da chiarire la dinamica, ma diversi video sui media locali mostrano un'esplosione dopo l'impatto di quello che sembra un drone o un missile.
- "Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e il sito è stato messo in sicurezza. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l'incendio è ora sotto controllo", ha affermato l'ufficio stampa dell'hotel. Le quattro persone ferite e sono state trasferite in strutture mediche.
- "Abbiamo visto dei missili o droni nel cielo, che sono stati intercettati, e c'è stato spavento per l'esplosione all'hotel Palm Jumeirah con feriti. C'è preoccupazione, ma in generale la situazione appare abbastanza tranquilla e sotto controllo. Le persone sono in strada e la situazione è ora normale", ha fatto sapere all'Ansa un italiano, Antonio Esposito, da anni residente a Dubai, dove lavora.
- La società che gestisce l'aeroporto di Dubai ha confermato che un atrio dell'aeroporto "ha subito danni lievi in un incidente, che è stato rapidamente contenuto", e che quattro dipendenti sono rimasti feriti, come scrive Bloomberg.
- A Dubai ci sono anche studenti di istituti scolastici torinesi - 200 ragazzi circa - per l'attività extrascolastica legata al progetto di simulazione delle assemblee Onu "L'ambasciatore del futuro". Secondo quanto si è appreso, il gruppo è stato trasferito dall'albergo principale in cui alloggiava ad altre due strutture della città. I ragazzi si trovano con i loro tutor e con il direttore dell'associazione organizzatrice. Gli studenti sarebbero tranquilli, ma tra le famiglie in Italia cresce la preoccupazione.
- Non solo edifici alberghieri e l'aeroporto. A essere stato colpito dai raid iraniani è anche il porto di Dubai, dove è scoppiato un incendio in seguito a un attacco missilistico. "Le squadre della protezione civile di Dubai sono intervenute immediatamente e stanno continuando i loro sforzi per spegnere l'incendio. Non sono stati segnalati feriti", si è letto in un comunicato pubblicato su X.