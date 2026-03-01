Offerte Sky
Dubai sotto attacco iraniano: droni intercettati e incendi in città. FOTO

Mondo fotogallery
9 foto
©Getty

La rappresaglia di Teheran ha interessato anche l'isola artificiale Palm Jumeirah dove si è alzata una densa colonna di fumo da un hotel in fiamme. Presi di mira anche il porto e l'aeroporto. Apprensione per alcuni studenti italiani

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, in cui è stato...

16 foto

Tram deragliato a Milano, circolazione ripresa e fiori per le vittime

Cronaca

Il mezzo della linea 9 coinvolto nell'incidente costato la vita a due passeggeri, con il...

9 foto

Attacco all'Iran, caos a Teheran: traffico e folla nei supermercati

Mondo

A seguito degli attacchi all'Iran da parte di Usa e Israele, a Teheran si è scatenato...

8 foto

Usa e Israele attaccano l’Iran, la notizia sui media internazionali

Mondo

È iniziata l'"operazione congiunta" di Usa e Israele contro Teheran. Un "attacco preventivo",...

10 foto

Attacco Usa-Israele all'Iran, le immagini delle esplosioni a Teheran

Mondo

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un "attacco preventivo" contro l'Iran, colpendo Teheran....

12 foto

    Nuovi raid su Iran che risponde: colpiti Paesi Golfo e aeroporto Dubai

    live Mondo

    Prosegue l'operazione congiunta Usa-Israele in Iran. La Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa...

    Pezeshkian: “Uccisione Khamenei è guerra a Islam, vendetta è dovere"

    Mondo

    Per il presidente dell'Iran l’uccisione della Guida suprema da parte degli Stati Uniti e di...

    L’Iran risponde, da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran

    Mondo

    Dopo i radi lanciati da Usa e Israele sull’Iran, il 28 febbraio, Teheran ha reagito...