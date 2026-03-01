Trump all'Iran: "Colpiranno duro? Reagiremo con forza mai vista prima"

E' il monito del presidente americano Donald Trump, affidato al suo social Truth e indirizzato a Teheran, dopo che i Pasdaran hanno preannunciato attacchi durissimi in risposta a quelli di ieri di Usa e Israele che hanno portato all'uccisione della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei

"L'Iran ha dichiarato che oggi colpirà molto duro, più duro di quanto non abbia mai ricevuto prima. È meglio che non lo facciano, perché se lo facessero li colpiremo con una forza mai vista prima". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sul suo social Truth risponde a Teheran, dopo che i Pasdaran hanno preannunciato attacchi durissimi in risposta a quelli di ieri di Usa e Israele che hanno portato all'uccisione della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei ( IL LIVEBLOG ).

"Ci sono buoni candidati"

In un'intervista a Cbs news il presidente Usa aveva dichiarato che una soluzione diplomatica alle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti è "facilmente" possibile. "Molto più facile ora di quanto non fosse un giorno fa, ovviamente, perché stanno subendo pesanti pressioni", ha osservato ancora il tycoon, aggiungendo di sapere chi sta guidando l'Iran dopo la morte di Khamenei, senza fornire ulteriori dettagli. Alla domanda su chi vorrebbe vedere alla guida dell'Iran, Trump ha risposto: "Ci sono alcuni buoni candidati".