L’uccisione di Khamenei è "una dichiarazione di guerra a tutti i musulmani". A dirlo è il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, commentando gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro il suo Paese. Per il leader iraniano "è un diritto e anche un dovere legittimo" "vendicare" la morte della Guida suprema, Ali Khamenei. "L'assassinio della più alta autorità politica della Repubblica islamica dell'Iran e di un importante leader dello sciismo mondiale... è percepito come un'aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani, e contro gli sciiti, in tutto il mondo", ha detto alla Tv di Stato. “La Repubblica Islamica - ha affermato Pezeshkian - considera un dovere e un diritto legittimo vendicare coloro che hanno commesso o ordinato un crimine così storico e farà tutto il possibile per assumersi questa grande responsabilità". (ATTACCO DI USA E ISRAELE ALL'IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)