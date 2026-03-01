Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: regime Iran complice Putin. Mosca: "Pagheranno". LIVE

live Mondo

"Anche se l'Ucraina non ha mai minacciato l'Iran, il regime iraniano ha scelto di diventare complice di Putin", ha dichiarato il Presidente ucraino Volodymir Zelensky commentando l'attacco di Usa e Israele. Reazione dura da Mosca: "Aggressione immotivata, i responsabili pagheranno".

Intanto la Russia ha accettato le garanzie di sicurezza Usa per l'Ucraina, ha reso noto il capo di gabinetto di Volodymir Zelensky, Kirilo Budanov, esprimendo fiducia nelle prospettive dei colloqui di pace. "Agli ultimi negoziati, i russi hanno detto direttamente che accetteranno le garanzie di sicurezza che sono state offerte all'Ucraina dagli Stati Uniti. Hanno detto direttamente che si, dovremo farlo, siamo pronti ad accettare quello che è offerto dagli Stati Uniti", ha dichiarato. "Per noi si tratta di vere e proprie garanzie e dovranno rispettarle".

