Paura anche a Dubai, dove la risposta dei Pasdaran è stata senza precedenti e dove sono state colpite anche aree civili, inclusa la Palma, l'iconica isola-resort degli Emirati: qui si sono registrate esplosioni e una colonna di fumo si è alzata in cielo. Quattro i feriti. Nella serata di sabato, poi, l’emittente Al Jazeera, su X, ha reso noto che a seguito di un attacco iraniano con dei droni è stato colpito l'aeroporto di Dubai che ha subito dei danni (LA TESTIMONIANZA DI UN ITALIANO A DUBAI: VIDEO). La società che gestisce l'aeroporto di Dubai ha poi confermato che un atrio "ha subito danni lievi" e che quattro dipendenti sono rimasti feriti.

L'1 marzo inoltre, secondo quanto riportato da diversi media, un missile - o un drone - iraniano ha colpito un edificio che ospita funzionari americani a Dubai.

In foto, un missile intercettato nei cieli di Dubai

Missile intercettato a Dubai - ©Ansa