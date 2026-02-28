Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un "attacco preventivo" con l'Iran, colpendo la capitale Teheran. Secondo il ministro della Difesa Israel Katz, l'obiettivo è quello di "rimuovere le minacce allo Stato". Donald Trump ha poi ribadito l'intenzione di "difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Dichiarato lo stato di emergenza in Israele. L'Iran chiude lo spazio aereo