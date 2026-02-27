Offerte Sky
Lo speciale sul referendum giustizia
Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta

Il fronte dei favorevoli e quello dei contrari alla riforma sarebbero in perfetto equilibrio in caso di partecipazione alta alla consultazione referendaria sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo, in caso contrario è avanti il No. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24. Il "NO" sale al  53,1% in caso di bassa partecipazione

