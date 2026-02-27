Ucraina, Mosca: abbattuti 95 droni ucraini sul territorio russo. LIVE

Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto durante la notte 95 droni ucraini sopra le regioni della Russia, nonché sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov. Zelensky su X scrive: 'Siamo grati al presidente americano Donald Trump per i suoi sforzi personali volti a porre fine a questa guerra''. L'Onu "condanna gli attacchi delle forze armate della Federazione Russa contro civili e infrastrutture civili in Ucraina"
in evidenza
Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto durante la notte 95 droni ucraini sopra le regioni della Russia, nonché sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo ha comunicato - come riporta l'agenzia Tass - il Ministero della Difesa della Federazione Russa. "Siamo grati al presidente americano Donald Trump per i suoi sforzi personali volti a porre fine a questa guerra". Lo ha scritto su X il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky spiegando di aver parlato con l'inviato del presidente Trump Steve Witkoff e con Jared Kushner, a seguito dei risultati dei loro incontri di ieri con Rustem Umerov e David Arakhamia. L'Onu "condanna gli attacchi delle forze armate della Federazione Russa contro civili e infrastrutture civili in Ucraina". "Questi attacchi - ha dichiarato il portavoce, Stephane Dujarric - ovunque avvengano, violano il diritto internazionale umanitario e sono inaccettabili, ingiustificabili e devono cessare immediatamente".
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca: "Abbattuti 95 droni di Kiev sopra cieli russi"
Le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto durante la notte 95 droni ucraini che sorvolavano diverse aree della Russia, oltre che il Mar Nero e il Mar d'Azov. La notizia e' stata diffusa - secondo quanto riferito dall'agenzia Tass - dal ministero della Difesa della Federazione Russa. Le operazioni hanno interessato le regioni di Belgorod Oblast, Bryansk Oblast, Voronezh Oblast, Kaluga Oblast, Kursk Oblast, Orel Oblast, Smolensk Oblast, Tver Oblast, Tula Oblast, Krasnodar Krai e Moscow Oblast.
Zelensky: "C'è più disponibilità per futuri colloqui ad Abu Dhabi"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che c'è "maggiore disponibilità" per il prossimo round di colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, dopo che Kiev e Washington hanno concluso i loro ultimi colloqui a Ginevra. "A seguito degli incontri odierni, c'è già maggiore disponibilità per il prossimo trilaterale. Molto probabilmente, il prossimo incontro si terrà negli Emirati, precisamente ad Abu Dhabi. Prevediamo che sarà all'inizio di marzo", ha detto Zelensky nel suo discorso serale.
Zelensky: "Arriveremo più pronti ai colloqui di marzo negli Emirati"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che gli inviati di Kiev saranno "più pronti" per il prossimo round di colloqui trilaterali con la Russia e con gli Stati Uniti che si terranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dopo quelli di Ginevra. "Grazie agli incontri di oggi, c'è maggiore preparazione per il prossimo formato trilaterale. Molto probabilmente, il prossimo incontro si terrà negli Emirati Arabi Uniti, in particolare ad Abu Dhabi. Prevediamo che il formato trilaterale si terrà all'inizio di marzo", ha affermato Zelensky nel suo consueto discorso serale.
Missili ucraini su Belgorod, interrotta energia elettrica
Missili ucraini hanno colpito nella notte la città di Belgorod e un distretto circostante, nella Russia meridionale (a soli 34 chilometri dal confine tra i due paesi), provocando interruzioni nella fornitura di energia elettrica. Lo riporta il Kyiv Independent. "Sono stati causati gravi danni alle infrastrutture energetiche. Di conseguenza, si sono verificate interruzioni di corrente, interruzioni dell'approvvigionamento idrico e guasti al riscaldamento" ha affermato il governatore dell'Oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Inoltre, sempre nella notte un incendio è scoppiato in un deposito di petrolio di Luhansk, nell'Ucraina occupata, in seguito a una serie di esplosioni.
Zelensky: "Grati a Trump per impegno per fine guerra, verso incontro"
''Siamo grati al presidente americano Donald Trump per i suoi sforzi personali volti a porre fine a questa guerra''. Lo ha scritto su 'X' il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky spiegando di aver parlato con l'inviato del presidente Trump Steve Witkoff e con Jared Kushner, a seguito dei risultati dei loro incontri odierni con Rustem Umerov e David Arakhamia. ''Dobbiamo finalizzare tutto ciò che è stato realizzato finora per reali garanzie di sicurezza e per preparare un incontro a livello di leader'', ha aggiunto Zelensky affermando che ''questo è il formato che può risolvere molte questioni. In fin dei conti, i leader decidono le questioni chiave e quando si tratta della Russia – un regime così personalista – questo è ancora più rilevante che in altri Paesi. Ringrazio gli Stati Uniti per l'impegno nel trovare una via verso la pace''.