Ucraina, Mosca: abbattuti 95 droni ucraini sul territorio russo. LIVE

Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto durante la notte 95 droni ucraini sopra le regioni della Russia, nonché sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo ha comunicato - come riporta l'agenzia Tass - il Ministero della Difesa della Federazione Russa. "Siamo grati al presidente americano Donald Trump per i suoi sforzi personali volti a porre fine a questa guerra". Lo ha scritto su X il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky spiegando di aver parlato con l'inviato del presidente Trump Steve Witkoff e con Jared Kushner, a seguito dei risultati dei loro incontri di ieri con Rustem Umerov e David Arakhamia. L'Onu "condanna gli attacchi delle forze armate della Federazione Russa contro civili e infrastrutture civili in Ucraina". "Questi attacchi - ha dichiarato il portavoce, Stephane Dujarric - ovunque avvengano, violano il diritto internazionale umanitario e sono inaccettabili, ingiustificabili e devono cessare immediatamente".

