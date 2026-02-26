Borge Brende ha annunciato le sue dimissioni dopo le rivelazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui il norvegese aveva comunicato con il finanziere tramite e-mail e sms ed era stato a tre cene di lavoro con lui. Intanto domani, nella residenza privata di Chappaqua, la prima a deporre sarà Hillary Clinton, mentre il marito ed ex presidente Bill testimonierà venerdì ascolta articolo

Il presidente e ceo del World Economic Forum, Borge Brende, ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo che il forum ha avviato un'indagine indipendente sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein: lo riporta Reuters. Brende, diventato presidente del Wef nel 2017, ha annunciato la sua decisione in una dichiarazione a seguito delle rivelazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui il norvegese era stato a tre cene di lavoro con Epstein e aveva comunicato con il finanziere tramite e-mail e sms. Intanto sale l’attesa per la deposizione dei coniugi Clinton davanti ai membri del Congresso, e le vicende legate allo scandalo hanno costretto Bill Gates a chiedere pubblicamente scusa e l'ex segretario al Tesoro Usa, Larry Summers, a lasciare la sua cattedra ad Harvard. Ma tornano le ombre anche su Donald Trump: secondo il New York Times il dipartimento di Giustizia ha censurato alcuni file nei quali una donna accusava il tycoon di aggressione sessuale quando lei era minorenne.

Le testimonianze dei Clinton La prima a deporre sarà Hillary Clinton, mentre venerdì sarà la volta dell'ex presidente Bill. Entrambe le testimonianze avverranno a Chappaqua, nella loro residenza privata nella contea di Westchester, a nord di New York. Il deputato repubblicano James Comer, presidente della Commissione per la Vigilanza e la Riforma del governo, aveva già annunciato all'inizio del mese che le deposizioni, videoregistrate, sarebbero avvenute a porte chiuse e in seguito trascritte e pubblicate. Il filmato dovrebbe essere diffuso in base a un accordo che rimanda a quanto accaduto con le testimonianze di Bill Clinton del 1998, quando l'allora presidente dovette rispondere alla giuria su varie accuse di abusi sessuali. Testimonianze poi rese pubbliche il mese successivo. L'ex presidente e l'ex segretari di Stato hanno sempre negato di aver compiuto illeciti nell'ambito del caso Epstein. Bill Clinton però, tra le altre cose, dovrà rispondere del fatto di aver volato diverse volte sull'aereo privato dell'ex finanziere. Le foto contenute nei fascicoli pubblicati di recente hanno mostrato, inoltre, l'ex presidente in pose potenzialmente compromettenti, in particolare una in cui si trova in una vasca idromassaggio con lo stesso Epstein e una donna. Hillary, da parte sua, ha affermato di non aver mai incontrato Epstein, ma ha ammesso di aver visto la sua compagna e complice, Ghislaine Maxwell, ora in carcere. L'ex segretaria di Stato dovrà quindi dimostrare di non aver in alcun modo messo a rischio la sicurezza nazionale.

Trump, Gates e Summers Intanto, secondo quanto riporta il New York Times, da alcuni memo interni dell'Fbi emergono colloqui del 2019 con una donna che si era fatta avanti dopo l'arresto del finanziere per denunciare sia lui che Trump. Quattro persone sono state interrogate sulla questione, tuttavia nei documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia c'è il riassunto di un solo colloquio nel quale viene accusato solamente Epstein. E Bill Gates, travolto anch'egli dallo scandalo, si è scusato con lo staff della sua fondazione per la sua frequentazione con Epstein, ammettendo di aver commesso "un errore enorme". "Non ho fatto nulla di illecito - si è però difeso - e non ho visto nulla di illecito". Anzi "per essere chiari, non ho mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che lo circondavano", ha aggiunto Gates, parlando nel corso di un incontro pubblico tenutosi martedì e la cui registrazione è stata esaminata dal Wall Street Journal. In una bozza di email, tra i documenti pubblicati, Epstein aveva scritto di relazioni extraconiugali di Gates, affermando che il legame con il fondatore di Microsoft andava dall'aiutare Bill "a procurarsi droga per affrontare le conseguenze del sesso con ragazze russe", al facilitare "i suoi incontri illeciti con donne sposate". Infine Larry Summers: le accuse nei suoi confronti finora non riguardano reati sessuali, ma il profondo legame personale e professionale con Jeffrey Epstein, mantenuto ancora per anni dopo la condanna del finanziere nel 2008.