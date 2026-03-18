L’Argentina si ritira dall’Oms, il governo ufficializza la decisione

A dare l’annuncio è stato il ministro degli Esteri Pablo Quirno su X. La decisione era stata annunciata il 17 marzo 2025 dal presidente Javier Milei con una lettera inviata al segretario generale delle Nazioni Unite. Il governo ha fatto sapere che il Paese continuerà comunque a promuovere la cooperazione internazionale in materia sanitaria

L’Argentina è fuori dall’Organizzazione mondiale della Sanità. La decisione del Paese governato da Javier Milei è stata ufficializzata a un anno esatto di distanza dalla notifica formale inviata dal presidente di Buenos Aires al segretario generale delle Nazioni Unite, depositario della Costituzione dell'Oms. Il 17 marzo 2025 Milei aveva inviato la lettera nella quale comunicava la scelta di uscire dall’Oms: come previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il recesso è entrato in vigore dodici mesi dopo la comunicazione ufficiale.

Prosegue cooperazione internazionale

A rendere nota l’uscita definitiva dall’Oms è stato il ministro degli Esteri Pablo Quirno su X. Milei aveva annunciato la decisione nel febbraio 2025, citando profonde divergenze con l'organizzazione nella gestione della pandemia di Covid-19. Motivando la decisione, il governo aveva sostenuto che l'uscita dall'Oms avrebbe garantito maggiore flessibilità nelle politiche sanitarie e un uso più autonomo delle risorse. Quirno, dal canto suo, ha assicurato che l'Argentina continuerà a promuovere la cooperazione internazionale in materia sanitaria attraverso accordi bilaterali e iniziative regionali, mantenendo "piena sovranità e capacità decisionale nelle politiche sanitarie".