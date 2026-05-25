Il paziente resta sotto osservazione

Il paziente è stato a stretto contatto con il focolaio iniziale e per questo era già in isolamento e sotto osservazione medica secondo i protocolli stabiliti dal Sistema di Allerta Precoce e Risposta Rapida. In base a quanto riportato dalle autorità sanitarie, il caso è stato individuato durante i controlli periodici tramite test PCR e non comporta un aumento del rischio per la popolazione generale.