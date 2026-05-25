Ad annunciare il contagio di uno dei passeggeri della nave da crociera Hondius è stato il ministero della Salute. Al momento il paziente è asintomatico. Salgono dunque a due i casi accertati in Spagna
Il ministero della Salute spagnolo ha confermato un secondo caso di positività all'Hantavirus tra i passeggeri isolati a Madrid dopo il focolaio in crociera. Sono 12 le persone che restano in quarantena sotto sorveglianza medica. I pazienti si trovano all'Ospedale Centrale della Difesa Gómez Ulla dopo il focolaio individuato sulla nave da crociera MV Hondius. Con questa nuova conferma, salgono così a due i casi positivi registrati tra i passeggeri spagnoli evacuati dalla nave.
Il paziente resta sotto osservazione
Il paziente è stato a stretto contatto con il focolaio iniziale e per questo era già in isolamento e sotto osservazione medica secondo i protocolli stabiliti dal Sistema di Allerta Precoce e Risposta Rapida. In base a quanto riportato dalle autorità sanitarie, il caso è stato individuato durante i controlli periodici tramite test PCR e non comporta un aumento del rischio per la popolazione generale.
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Il paziente non presenta sintomi
Secondo il protocollo di gestione dei casi approvato dalla Commissione di Sanità Pubblica, il nuovo caso positivo deve essere trasferito all'Unità di Isolamento e Trattamento di Alto Livello (UATAN) dell'Ospedale Gómez Ulla, dove rimarrà fino a quando non risulterà nuovamente negativo al test PCR o fino alla completa guarigione clinica, qualora presenti sintomi. Al momento, è asintomatico.
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Sky TG24/Ipa
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