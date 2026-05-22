L’Oms ha confermato un nuovo caso di hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius, arrivata a Rotterdam dopo un focolaio scoppiato durante una traversata oceanica. Il numero totale dei contagi sale a 12. Parte dei passeggeri era stata evacuata alle Canarie prima del rientro nei Paesi Bassi.
Prossimi video
Sky Cube 22/5 - Dopo Venezuela e Iran, Trump punta su Cuba?
Mondo
Guerra in Ucraina, Putin denuncia attacco a dormitorio nel Luhansk
Mondo
Racconti e deposizioni, l'incubo dei militanti Flotilla
Mondo
SkyTg24, Timeline, Flotilla, Palestina e Israele. Iran
Mondo
Nuovo caso di hantavirus sulla nave MV Hondius
Mondo
Caso Epstein, polizia indaga Andrea per reati sessuali
Mondo
Londra, polizia testa il riconoscimento facciale in strada
Mondo