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Nuovo caso di hantavirus sulla nave MV Hondius

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L’Oms ha confermato un nuovo caso di hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius, arrivata a Rotterdam dopo un focolaio scoppiato durante una traversata oceanica. Il numero totale dei contagi sale a 12. Parte dei passeggeri era stata evacuata alle Canarie prima del rientro nei Paesi Bassi.

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