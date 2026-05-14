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Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirus
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Hantavirus, cosa ci dicono finora i dati sul contagio nel mondo?

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Sky TG24/Ipa

Sono 11 i casi di positività riscontrati finora nell'ambito del focolaio scoppiato sulla nave Mv Hondius. Visti i tempi di incubazione, potrebbero emergerne altri? Quante persone dovrebbero essere tracciate per evitare la diffusione del virus?  Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 13 maggio

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