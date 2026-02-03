Frutta e verdura di stagione, la spesa di febbraio

In questo mese conviene fare il pieno di vitamine e minerali nella frutta e verdura di stagione, che aiutano a rinforzare le difese immunitarie per prevenire i malanni di stagione che possono ancora colpire in questa fase finale dell’inverno
- Febbraio, il mese più corto dell’anno, è quello che ci accompagna verso la primavera, ma ancora caratterizzato da temperature rigide tipiche dell’inverno. In questo periodo è facile che raffreddore, tosse e altri malanni di stagione colpiscano ancora, perché il freddo ci porta a trascorrere ancora molto tempo in ambienti chiusi
- La frutta e la verdura di stagione non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole, perché proprio grazie ai nutrienti presenti nei vegetali possiamo sostenere le nostre difese immunitarie ed evitare di ammalarci sul finire dell’inverno
- Tra la verdura di stagione, ecco alcuni degli alimenti che si possono trovare a febbraio: aglio, barbabietole, bietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cicoria, cipolle, radici amare, spinaci, topinambur
- Per quanto riguarda la spesa, dunque, febbraio non differisce molto dai mesi invernali che lo hanno preceduto: è ancora tempo di zuppe, vellutate, minestre, piatti caldi che riscaldano il corpo e lo spirito
- La patata resta di stagione anche a febbraio e aiuta a realizzare ricette molto variegate. Anche carota e cipolla continuano ad essere di stagione in questo mese: ottime nei soffritti e come base per salse e sughi, carote e cipolle sono ortaggi da gustare come veri e propri contorni, buoni, salutari e anche decisamente economici
- Febbraio, come anticipato, è anche il mese con cui salutiamo l’inverno e l’occasione per consumare tante verdure a foglia verde come i cavoli, che saranno disponibili ancora per poche settimane. Oltre ad essere consumati negli stufati o cotti al forno, i cavoli si prestano anche a preparare sughi insoliti e originali
- Tra le erbe aromatiche con cui possiamo dare sapore alle ricette, troviamo invece alloro e rosmarino, ma anche salvia, timo e prezzemolo, da usare freschi in cucina