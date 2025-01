Influenza stagionale, ecco gli alimenti migliori per guarire

Come ogni anno il picco di influenze si avvicina sempre di più. A tal proposito, Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, elenca alcuni cibi alleati nella cura della febbre ascolta articolo

Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, nel suo ultimo libro 'In Salute tutto l'anno' suggerisce alcuni alimenti utili per la cura dell’influenza stagionale che puntualmente si ripresenta. L’idea alla base è che per chi si ammala anche la dieta sia importante. Innanzitutto, "durante la malattia, bisogna mangiare leggero, per non impegnare troppo l'apparato gastroenterico" spiega il nutrizionista. Il riso in bianco, ad esempio, è il piatto più utilizzato quando si è costretti a stare a casa con la febbre, ma vanno benissimo soprattutto pollo e brodo di pollo. Già alcuni vecchi studi, mai smentiti, avevano individuato nella pelle dell’animale una molecola naturale che può essere alleata contro le infezioni virali. Vestita ricorda infatti che in natura possiamo trovare vari alimenti con azione antivirale, come il pompelmo che contiene la naringenina, con effetti antiossidanti e antinfiammatori.

La routine alimentare ideale Tra i cibi antinfiammatori più potenti c’è l’ananas, che contiene la bromelina al'interno del gambo. Anche bere tanto succo di pompelmo è considerata un’idea efficace; tuttavia, è bene ricordare che questo frutto non vada associato ad alcuni farmaci, per questo è meglio consultare il proprio medico. Per quanto riguarda le tisane, il nutrizionista esorta a diluire in un litro d'acqua un cucchiaino di malva e un cucchiaino di Karcadè: ricchi di minerali, hanno un'azione antinfiammatoria e ricostituente. Insomma, nell’arco della giornata, Vestita consiglia di preferire al mattino il tè verde (antinfiammatorio) insieme a poche fette biscottate; per pranzo riso e pesce azzurro, come lo sgombro al vapore; infine, per cena un piatto d farro e, volendo, un po’ di lenticchie. Approfondimento Influenza, record di contagi: picco previsto a metà gennaio

Influenza, l’opinione di Ciccozzi Rispetto al tema delle influenze stagionali, l'epidemiologo Massimo Ciccozzi ha commentato: "Non dobbiamo imitare il Regno Unito ma sicuramente è giusto tornare all'uso delle mascherine in ospedali, Rsa e luoghi pubblici affollati (metropolitane, bus e treni) per proteggere il più possibile soggetti fragili non solo dall'influenza ma in generale dai vari virus respiratori che stanno circolando". Secondo Ciccozzi si tratterebbe di una precauzione giusta e necessaria per proteggere sia le categorie più a rischio sia il personale sanitario. L'uso della mascherina andrebbe in particolar modo "raccomandato in luoghi affollati chiusi, come i mezzi pubblici, per tutto il periodo in cui si svolgerà il Giubileo, un evento mondiale che vedrà 35 milioni di turisti e pellegrini spostarsi nel nostro Paese”. Vedi anche Influenza del Giubileo, verso crescita contagi a causa di mix di virus