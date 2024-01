Migliori diete 2024, la mediterranea si conferma al primo posto

Secondo la rivista americana US News & World Report, la dieta mediterranea è la migliore in assoluto. Per il settimo anno si posiziona al vertice della graduatoria stilata da una commissione di esperti: 43 nutrizionisti specializzati in diabete, salute del cuore e perdita di peso. Gli specialisti hanno tenuto conto di criteri come completezza nutrizionale, rischi e benefici per la salute e sostenibilità a lungo termine