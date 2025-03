Usa, Trump annuncia il 25% dei dazi sulle auto importate

Prima ancora dell'annuncio ufficiale del presidente, la Borsa a New York ha mostrato segni di agitazione: Dow Jones -0,31%, Nasdaq -2,04%, S&P 500 -1,12%. Bilancio negativo anche per le case automobilistiche, con Stellantis a -3,2% ascolta articolo

I dazi Usa sulle auto diventano realtà. Donald Trump ha anunciato tariffe del 25% sui veicoli importati: "È l'inizio della liberazione dell'America", ha detto in conferenza stampa. E alle aziende ricorda che se "produrranno le auto negli Stati Uniti non ci saranno dazi". Al momento, quasi la metà di tutti i veicoli venduti nel Paese sono importati, come è d'importazione quasi il 60% delle parti di quelli assemblati negli Usa. Prima ancora della conferma definitiva dei dazi, Wall Street aveva mostrato segni di agitazione, chiudendo in rosso: Dow Jones a -0,31% (42.453,37 punti), Nasdaq -2,04% (17.899,01 punti) e S&P 500 a 1,12% (a 5712,18 punti). Bilancio negativo anche per la maggior parte delle azioni delle case automobilistiche, in media in perdita del 2%, con General Motors e Stellantis, proprietaria di Jeep e Chrysler, che vanno oltre il 3%.

L'impatto dei dazi sulle auto negli Usa La mossa, nelle intenzioni del tycoon, andrà a stimolare la produzione nazionale. Per scampare ai dazi, ha detto, i produttori starebbero infatti "già cercando siti" negli Usa. In molti sottolineano però come i dazi potrebbero anche mettere a dura prova le finanze delle case automobilistiche che dipendono dalle catene di forniture globale e tradursi in costi più elevati per i consumatori americani. Con il rischio di un impatto anche contro la stessa industria americana, tra una riduzione dei profitti e un raffreddamento degli investimenti. I dazi molto probabilmente andranno a scatenare ulteriori scontri commerciali con Stati stranieri, in particolare con Paesi come Germania e Italia, ma anche come Giappone e Corea del Sud. Vedi anche Non solo dazi, la guerra commerciale di Trump alla Cina