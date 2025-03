Dazi, Trump: "2 aprile sarà la liberazione degli Stati Uniti"

"Per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica. È giunto il momento di riavere indietro un po' di quei soldi e di rispetto", ha scritto il presidente Usa commentando le tariffe su una serie di prodotti provenienti da diversi Paesi tra cui l'Unione europea. Bruxelles, intanto, ha deciso di rinviare l'entrata in vigore delle risposte ai dazi su acciaio e alluminio ascolta articolo

"Il 2 aprile è il giorno della liberazione dell'America!!! Per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la data nella quale entreranno in vigore i dazi su una serie di prodotti provenienti da diversi Paesi, tra cui l'Unione europea, aggiungendo che "ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Stati Uniti di riavere indietro un po' di quei soldi e di rispetto. Dio benedica l'America!!! ".

L’allarme della Bce e il rinvio delle contromisure Ieri la Bce ha fatto sapere che dazi Usa del 25% sull'import europeo "ridurrebbero la crescita dell'area dell'euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno". Mentre contro-dazi Ue porterebbero l'impatto "a circa mezzo punto percentuale", ha avvertito la presidente dell'istituto centrale Christine Lagarde. Bruxelles, intanto, ha deciso di rinviare l'entrata in vigore delle risposte europee ai dazi Usa su acciaio e alluminio dell'Ue, in parte per allineare l'avvio di tutte le misure europee e farle partire da metà aprile mentre proseguono i contatti con gli Stati su come saranno esattamente congegnate, in pratica per dar più tempo a un possibile negoziato con Washington. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic ha segnalato che all'esecutivo comunitario risulta che "il 2 aprile gli Stati Uniti intendono imporre dazi": "Solo allora i partner potranno impegnarsi in eventuali negoziati". Leggi anche Istat: "Effetti dei dazi di importanza considerevole per l'Italia"