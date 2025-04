Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Missili russi su Kharkiv, feriti". LIVE

Almeno 20 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nella notte in seguito a un attacco missilistico russo su Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Nell'attacco - ha sottolineato il sindaco Igor Terekhov - è stato colpito un condominio in una zona densamente popolata. Al momento, un cessate il fuoco in Ucraina è irrealistico, ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l'Onu, Vasily Nebenzia, sottolineando che il cessate il fuoco è ostacolato dalla violazione da parte di Kiev della moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Prove di dialogo ieri a Parigi dove si sono riuniti, su iniziativa dei 'volenterosi', europei, uomini di Trump e ministri di Zelensky. Obiettivo: “Una tregua in tempi rapidi e una pace solida e duratura” in Ucraina. In uno scenario di grande tensione mondiale, anche tra Stati Uniti e Europa, è stata “un'occasione importante”, ha sottolineato Emmanuel Macron, intervenendo nel corso di una giornata con un'agenda fitta di incontri ristretti e riunioni allargate. Lo scopo del cosiddetto 'formato E3' (Francia-Gran Bretagna-Germania) è di riportare l'Europa in primo piano al tavolo della pace, dopo essere stata messa ai margini dall'irruzione di Donald Trump.

