Colloqui Riad, i cinque punti del possibile accordo Russia-Ucraina

Introduzione

La Casa Bianca ha diffuso, questo pomeriggio, i dettagli dei colloqui avuti a Riad con le delegazioni di Russia e Ucraina: in due note, vengono riassunti i termini per concordare un cessate il fuoco che si articolano in cinque punti. Quattro di questi, nelle due note, sono identici, mentre uno -il secondo- cambia. In una versione, con i russi, si parla della possibilità che Mosca torni a vendere grano e altri prodotti sui mercati internazionali, mentre nell'altra, con gli ucraini, Washington si impegna a far tornare a casa prigionieri di guerra e bambini ucraini trattenuti dai russi.

Intanto, Kiev, attraverso il ministro della Difesa Rustem Umerov, fa sapere: "Per l'attuazione efficace degli accordi, è importante tenere ulteriori consultazioni tecniche il prima possibile per concordare tutti i dettagli e gli aspetti tecnici dell'attuazione, del monitoraggio e del controllo degli accordi".

Mosca, invece, ha precisato che Russia e Stati Uniti non hanno adottato una dichiarazione congiunta dopo i colloqui di Riad a causa della posizione dell'Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CONFLITTO).