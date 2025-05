Nave scuola contro ponte di Brooklyn, possibili cause dell'incidente

Introduzione

Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta sullo schianto di un veliero a tre alberi della Marina messicana contro il ponte di Brooklyn a New York, costato la vita a due marinai. L'Agenzia per la sicurezza dei trasporti ha annunciato di aver mobilitato un team di esperti per condurre le indagini. La prima domanda a cui dovranno dare risposta è come sia stato possibile che la nave abbia urtato il ponte e perché non si sia riusciti a evitare lo schianto.