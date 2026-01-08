La Groenlandia è la più grande isola del mondo non considerata un continente, con una superficie di circa 2.170.000 km². La maggior parte è però coperta da ghiaccio: quella “abitabile” si riduce più o meno a 410 mila km². Gli abitanti sono 56-57mila, di cui 20mila vivono nella capitale Nuuk. Washington è da sempre interessata ad averla tra i suoi territori: la sua posizione è strategica da un punto di vista geopolitico e marittimo (l'intento sarebbe anche sbarrare la strada a Cina e Russia) ed è ricca di petrolio, gas e terre rare.

Nuuk - ©Getty