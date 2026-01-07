Stando al settimanale britannico The Economist, gli Stati Uniti starebbero lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia senza passare da un'intesa preliminare con la Danimarca. Pur non arrivando a un’annessione formale, dunque, l’intesa proposta dall'amministrazione Trump verterebbe su un dispiegamento più libero di truppe e infrastrutture militari sulla falsariga di quanto già siglato con alcune isole del Pacifico, dagli Stati Federati di Micronesia, a Isole Marshall e Palau. Stando alle ricostruzioni di diversi media internazionali, il leader Usa ha detto che la questione verrà affrontata "nei prossimi due mesi".

