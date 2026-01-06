Il presidente Usa Donald Trump torna a ribadire le sue mire sull'isola. Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen con una nota congiunta replicano: "Il Regno di Danimarca fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve essere garantita collettivamente, rispettando i principi di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini". E secondo The Economist gli Stati Uniti starebbero lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca

"Ci occuperemo della Groenlandia tra circa due mesi. Parleremo della Groenlandia tra 20 giorni". Lo avrebbe detto - stando alle ricostruzioni dei media internazionali - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quando nei giorni scorsi è tornato a ribadire le sue mire sull'isola. Una posizione a cui oggi hanno replicato, con una nota congiunta, i leader europei: "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia", scrivono il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro italiano Meloni, il primo ministro polacco Tusk, il primo ministro spagnolo Sánchez, il primo ministro britannico Starmer e il primo ministro danese Frederiksen.

"La sicurezza dell'Artico è priorità fondamentale per l'Europa"

"La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando i loro sforzi", dichiarano i leader nella nota congiunta. E ancora: "Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell'Artico e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini".

La Danimarca rafforza la sua presenza militare in Groenlandia

Intanto il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha annunciato l'intenzione del suo Paese di "rafforzare la presenza militare in Groenlandia. Ma avremo anche una presenza Nato più ampia, con più esercitazioni". Il ministro - citato dall’agenzia nazionale Ritzau - ha poi precisato che la Danimarca, e quindi anche la Groenlandia, sono membri dell'alleanza di difesa Nato con gli Stati Uniti. "Vorrei sottolineare che la Groenlandia fa parte del Commonwealth danese. Non mi risulta che qualcuno a livello internazionale lo metta in discussione", ha aggiunto.

Starmer rigetta critiche a Trump: "È un alleato, non una minaccia"

Il presidente americano Donald Trump è un alleato affidabile, "non una minaccia per l'Europa", ha poi sostenuto un portavoce del premier britannico Keir Starmer, ridimensionando la portata della reazione dei leader europei. Incalzato sull'argomento dai giornalisti nel briefing di giornata di Downing Street, il portavoce ha aggiunto che Starmer conserva "buone relazioni" con Trump, sottolineando come la cosiddetta "relazione speciale" resti vitale e come Usa e Regno Unito siano i due "più stretti alleati" al mondo da decenni.