Notizie e catastrofi nel mondo che hanno segnato il 2025. FOTO

L'uccisione di Charlie Kirk, la morte di Papa Francesco e l'elezione a Pontefice di Leone XIV, i terremoti che hanno devastato Myanmar e Afghanistan, l'uragano Melissa, la guerra in Ucraina che ancora continua e quella nella Striscia di Gaza per cui è stato trovato un (criticato) accordo. Sono solo alcune delle notizie dell'anno che si sta per chiudere che non dimenticheremo