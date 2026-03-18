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Incendio alla Biennale di Venezia: coinvolto Padiglione Serbia. FOTO

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Il rogo si è sviluppato nel corso di alcuni lavori di allestimento, in vista della sua apertura in occasione dell'Esposizione Internazionale d'Arte al via il prossimo 9 maggio. Nessuna persona è rimasta ferita

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