Incendio alla Biennale di Venezia: coinvolto Padiglione Serbia. FOTO

Il rogo si è sviluppato nel corso di alcuni lavori di allestimento, in vista della sua apertura in occasione dell'Esposizione Internazionale d'Arte al via il prossimo 9 maggio. Nessuna persona è rimasta ferita
- Una densa colonna di fumo scuro si è alzata sopra Venezia nelle prime ore del mattino, visibile da diverse zone della città, a causa di un incendio divampato sulla copertura dell’edificio del padiglione della Serbia della Biennale. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
- L'incendio è divampato intorno alle 10 del mattino. La centrale dei vigili del fuoco ha attivato rapidamente i soccorsi, intervenuti con tempestività sul luogo del rogo.
- Sul posto sono intervenute due Apl (Autopompe Lagunari) del distaccamento dei vigili del fuoco di Venezia, supportate da un’imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima.
- Le forti raffiche che soffiano sulla laguna da martedì notte hanno contribuito a mantenere attivo il rogo.
- Il vento ha rinfocolato i materiali già bonificati, rendendo necessari diversi interventi successivi di spegnimento.
- Le fiamme hanno interessato la copertura esterna senza estendersi agli arredi, alle opere esposte o alle strutture vicine.
- Non si registrano persone coinvolte nell’incendio, né tra i lavoratori né tra eventuali visitatori.
- I vigili del fuoco e i funzionari presenti hanno gestito la situazione evitando l’espansione del rogo.
- In ausilio ai pompieri sono intervenute anche pattuglie della polizia locale in barca per monitorare l’area.
- Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe partito durante lavori di coibentazione sulla guaina di copertura del padiglione.
- Dalle prime informazioni sembra che le fiamme abbiano interessato solo la parte esterna del tetto del Padiglione e non abbiano in alcun modo danneggiato gli arredi o la parte interna dello stesso.