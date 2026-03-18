Maltempo Calabria, bloccato nel fiume: salvato da VVFF

Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti, che hanno cercato di metterlo in salvo con una fune senza riuscirci. Determinante l'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco. In pochi minuti è stata realizzata una teleferica che ha consentito ai soccorritori di raggiungere l'uomo ormai in balia della corrente

Un intervento ad altissimo rischio, conclusosi con un salvataggio, è stato portato a termine dai Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria nella serata di ieri. Intorno alle ore 18:30 è stata allertata la Sala Operativa Metropolitana dei Vigili del Fuoco, perchè un uomo era rimasto intrappolato con il suo trattore

nell'alveo del torrente Sant'Agata, improvvisamente ingrossatosi a causa della piena. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti, che hanno cercato di metterlo in salvo con una fune senza riuscirci. Determinante l'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco. In pochi minuti è stata realizzata una teleferica che ha consentito ai soccorritori di raggiungere l'uomo ormai in balia della corrente.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni si sono svolte in condizioni estreme: soccorritori e malcapitato sono stati travolti dall'acqua, rimanendo per alcuni istanti completamente immersi e bloccati nel torrente, mentre la piena continuava ad aumentare. Tuffandosi nella piena gli operatori che erano rimasti a riva sono riusciti a recuperare sia l'uomo sia i colleghi, portando tutti in salvo. Il ferito è stato quindi trasferito in una zona più sicura, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118, già allertati dalla sala operativa provinciale di Viale Antonino Candido.