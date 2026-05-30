Napoli, De Blasio ritrova i nonni nel murale dei migranti

L'ex sindaco di New York Bill De Blasio ha visitato al porto di Napoli il murale che ritrae i volti degli emigrati partiti nel secolo scorso per l'America. Tra loro sono raffigurati i suoi nonni paterni, Giovanni De Blasio e Anna Briganti. Il murale è stato realizzato dall'artista Vittorio Valiante sulla base di alcune fotografie d'epoca.
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