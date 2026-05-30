Prove parata 2 giugno, cavalli in fuga in strada a Roma

Sarebbero stati alcuni fuochi d’artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall’area delle prove alle Terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di due militari e un poliziotto feriti. Anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve. I carabinieri di Roma Centro hanno avviato subito accertamenti e hanno avvertito la procura a cui verrà inviata un’informativa. Le ipotesi per cui si procede al momento sono di lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Secondo indiscrezioni, ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe e