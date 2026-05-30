Droga e armi: 1.335 arresti della Polizia in tutta Italia

Un'operazione nazionale ad alto impatto investigativo condotta dalle Squadre Mobili e dal Servizio Centrale Operativo ha portato a 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, e 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sequestrati circa 450 kg di stupefacenti, 111 armi da fuoco, tra cui un fucile d'assalto e armi da guerra, e 250 armi bianche. Identificate oltre 297.000 persone.