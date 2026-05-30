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Napoli, linea dura anti-movida: multe fino a 20mila euro

Cronaca

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato due ordinanze per contrastare l'inquinamento acustico causato dalla movida notturna in città. I provvedimenti, in vigore dal 1 giugno al 1 ottobre 2026, fissano orari precisi per l'asporto di bevande alcoliche e la chiusura dei locali. Le sanzioni arrivano fino a 20mila euro.

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