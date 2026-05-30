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Catania, picchia la moglie durante una lite: la donna è in gravi condizioni

Cronaca
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E' successo nella frazione di Belsito di Misterbianco dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, ferendola in maniera grave. La donna è stata soccorsa per essere portata in codice rosso presso l'ospedale Garibaldi Centro. L'uomo è stato bloccato e arrestato 

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Un tentato femminicidio è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa, nella frazione Belsito di Misterbianco (Catania) dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola in maniera grave. La donna è stata soccorsa per essere portata in codice rosso presso l'ospedale Garibaldi Centro dove è attualmente ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile. 

Le indagini

Secondo quanto si è appreso, l'aggressione è avvenuta nell'abitazione della coppia al culmine di una violenta lite. La donna sarebbe stata colpita violentemente alla testa con corpo contundente che le ha procurato un vasto trauma cranico. Le sue condizioni di salute sono considerate gravissime dai medici. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania che hanno eseguito rilievi e cercato l'arma. La sezione fasce deboli  della Procura del capoluogo etneo, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro, ha aperto un'inchiesta per tentato femminicidio. 

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