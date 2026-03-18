Frana su abitazione e auto nel Reggino a causa del maltempo. FOTO

A Stilo, comune in provincia di Reggio Calabria, un costone ha ceduto nel centro abitato, nei pressi del convento del paese. La casa investita dalle prime indagini non sembra aver riportato danni strutturali e la signora residente all’interno non è rimasta ferita. Le autorità sono al lavoro per scongiurare la presenza, ritenuta improbabile, di persone rimaste sotto ai detriti. Maltempo e danni registrati nelle ultime 48 ore anche in altre zone della Calabria
- Una frana si è verificata nel centro abitato di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove un costone ha ceduto nei pressi del convento. Oltre a ricoprire delle auto in sosta, la frana ha investito un'abitazione che però, stando ai primi controlli, non sembra aver riportato conseguenze strutturali. Anche la donna residente nella stessa non è rimasta ferita.
- Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace che stanno mettendo in sicurezza la zona. Attivato il gruppo movimento terra con il supporto dell’Usar (squadra specializzata nella ricerca e salvataggio in scenari complessi come crolli, terremoti, esplosioni o inondazioni) per scongiurare la presenza, ritenuta improbabile, di eventuali vittime rimaste sotto ai detriti.
- Stando ai primi rilievi, si tratta di una frana di grandi dimensioni e il materiale precipitato dal terrapieno sarebbe stato in grado di provocare vittime se si fosse abbattuto su qualche passante.
- Nelle ultime 48 ore la Calabria è stata investita da una forte ondata di maltempo che, oltre alla frana di questa mattina a Stilo, ha provocato altri danni. Martedì 17 marzo, nel Vibonese, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 20 interventi per diverse frane che hanno causato l'interruzione di alcune strade provinciali.
- Le forti piogge degli ultimi giorni hanno reso alcune strade impraticabili, con allagamenti dovuti anche all'innalzamento di alcuni corsi d’acqua. Persiste il rischio di frane e smottamenti dovuti ai terreni inzuppati dalle piogge intense che hanno portato al suolo una quantità d'acqua che normalmente si registra in alcuni mesi.
- Nel Cosentino, nella giornata del 17 marzo, è stato anche necessario procedere all'evacuazione delle case vicine ai fiumi per ragioni di sicurezza.