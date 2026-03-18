Frana su abitazione e auto nel Reggino a causa del maltempo. FOTO

A Stilo, comune in provincia di Reggio Calabria, un costone ha ceduto nel centro abitato, nei pressi del convento del paese. La casa investita dalle prime indagini non sembra aver riportato danni strutturali e la signora residente all’interno non è rimasta ferita. Le autorità sono al lavoro per scongiurare la presenza, ritenuta improbabile, di persone rimaste sotto ai detriti. Maltempo e danni registrati nelle ultime 48 ore anche in altre zone della Calabria