Colpo di coda caratterizzato dall'instabilità per l'inverno. Un vortice depressionario attivo sul Mediterraneo meridionale, infatti, sta continuando a causare il maltempo sul nostro Paese, in special modo nel Sud Italia e sulla Sicilia, con piogge e temporali, mentre al Centro-Nord prevalgono condizioni più stabili e miti. Nei prossimi giorni, però, lo scenario può mutare dato che, secondo gli esperti, è atteso un cambio di circolazione con l'alta pressione che dovrebbe spostarsi verso il Nord Europa favorendo l'arrivo di aria fredda da est.

Una "goccia fredda" sull'Italia

Questa situazione, definita anche "goccia fredda" interesserà dunque il nostro Paese causando un netto e deciso calo delle temperature oltre che ulteriori precipitazioni, soprattutto su Adriatico e ancora nel Sud, con neve anche fino a quote basse. Secondo le previsioni, però, nel weekend il tempo potrà leggermente migliorare sebbene il clima sull'Italia resti ancora freddo con valori sotto media e possibili temporali previsti su Alpi ed Appennino. Ma cosa si intende per "goccia fredda? In meteorologia, ribadiscono gli esperti, "con questo termine si indica una massa di aria molto fredda in quota che si separa dalla normale circolazione atmosferica e che rimane isolata sopra una determinata area".