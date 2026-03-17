In meteorologia, sottolineano gli esperti, con il termine goccia fredda "si indica una massa di aria molto fredda in quota che si separa dalla normale circolazione atmosferica e che rimane isolata sopra una determinata area"
Colpo di coda caratterizzato dall'instabilità per l'inverno. Un vortice depressionario attivo sul Mediterraneo meridionale, infatti, sta continuando a causare il maltempo sul nostro Paese, in special modo nel Sud Italia e sulla Sicilia, con piogge e temporali, mentre al Centro-Nord prevalgono condizioni più stabili e miti. Nei prossimi giorni, però, lo scenario può mutare dato che, secondo gli esperti, è atteso un cambio di circolazione con l'alta pressione che dovrebbe spostarsi verso il Nord Europa favorendo l'arrivo di aria fredda da est.
Una "goccia fredda" sull'Italia
Questa situazione, definita anche "goccia fredda" interesserà dunque il nostro Paese causando un netto e deciso calo delle temperature oltre che ulteriori precipitazioni, soprattutto su Adriatico e ancora nel Sud, con neve anche fino a quote basse. Secondo le previsioni, però, nel weekend il tempo potrà leggermente migliorare sebbene il clima sull'Italia resti ancora freddo con valori sotto media e possibili temporali previsti su Alpi ed Appennino. Ma cosa si intende per "goccia fredda? In meteorologia, ribadiscono gli esperti, "con questo termine si indica una massa di aria molto fredda in quota che si separa dalla normale circolazione atmosferica e che rimane isolata sopra una determinata area".
Un nucleo di aria polare in quota
Come sottolineano gli esperti de "Ilmeteo.it", "l'assetto barico sull'Europa centro-occidentale subirà una nuova sollecitazione nel corso del prossimo weekend". Infatti sebbene la circolazione balcanica prevista potrà attenuarsi, un nucleo di aria polare in quota, "tecnicamente definito goccia fredda, si staccherà dal flusso principale nordeuropeo puntando verso il Mediterraneo occidentale". Questa situazione, tipica della transizione tra una stagione ed un'altra, potrebbe condizionare così il tempo su parte del nostro Paese, soprattutto considerando le regioni settentrionali.
Cosa aspettarsi per il prossimo weekend: le previsioni
Se in queste ore è il Sud ad essere particolarmente flagellato dal maltempo, con l’attuale circolazione ciclonica che sta insistendo sull’area più meridionale del Mediterraneo, gli esperti indicano che la stessa situazione possa continuare a richiamare masse d’aria fredda verso l’Italia del Nord. Proprio a cavallo del fine settimana, infatti, un nuovo vortice proveniente dal Nord-Est europeo, dovrebe sopraggiungere a nord dell'arco alpino, per poi isolarsi sotto forma di quello che gli esperti hanno definito, come accennato, "goccia fredda", in particolare tra la Francia e la Penisola Iberica. In tutto ciò le piogge dovrebbero interesserare nel weekend in arrivo Piemonte e Liguria. E sul resto del Nord il tempo resterà instabile, con alternanza di nubi, piovaschi e temporanee schiarite. Migliorerà, con l'arrivo del fine settimana, al Centro e al Sud, dove, nonostante una moderata variabilità. Infine, domenica 22 marzo, la stessa goccia d’aria fredda si dovrebbe spostare verso ovest fino a raggiungere la Penisola Iberica, causando instabilità atmosferica sul settore più occidentale del nostro Paese, coinvolgendo non in maniera evidente le regioni alpine del Nord-Ovest, ma in modo più significativo la Sardegna e le aree del basso Tirreno.