In queste ore si registrano forti mareggiate, vento e piogge su gran parte del Sud Italia mentre al Nord il tempo è buono seppur in via di peggioramento sulle regioni centrali. Ecco cosa è successo e cosa ha deciso la Protezione Civile

Un nuovo ciclone insiste, ancora, sullo Stretto di Sicilia portando maltempo, in particolare, sulla Calabria. Si registrano forti mareggiate, vento e piogge su gran parte del Sud Italia mentre al Nord il tempo è buono seppur in via di peggioramento sulle regioni centrali. Questa la fotografia del momento attuale, per quanto riguarda il meteo, dell'esperto Lorenzo Tedici. Data la situazione, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione su tre regioni, ovvero Calabria, Sicilia e Basilicata.

Il ciclone Jolinda

Come detto, dunque, persiste, dopo quanto successo nelle scorse ore, l'allerta arancione e le condizioni meteo avverse soprattutto per la Sicilia. L’ondata di maltempo provocata dal passaggio del ciclone Jolinda ha causato forti piogge, venti e instabilità su gran parte del Sud Italia. Nell’avviso della Protezione Civile si sottolinea che "persistono, specie sui settori orientali, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Inoltre, "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica". Proprio per questo, "dalle prime ore del 17 marzo e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori ionici”.

Italia divisa in due

A livello meteo, in queste ore, il nostro Paese è proprio diviso in due. La causa, come detto, è di un ciclone che sta transitando sullo stretto di Sicilia davanti alle coste libiche e che ha generato corpi nuvolosi su buona parte del Meridione in risalita verso il Medio-Adriatico. Proprio quest'aera sarà raggiunta nei prossimi giorni da un vortice balcanico che causerà piogge anche nelle regioni del Centro.