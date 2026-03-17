In queste ore si registrano forti mareggiate, vento e piogge su gran parte del Sud Italia mentre al Nord il tempo è buono seppur in via di peggioramento sulle regioni centrali. Ecco cosa è successo e cosa ha deciso la Protezione Civile
Un nuovo ciclone insiste, ancora, sullo Stretto di Sicilia portando maltempo, in particolare, sulla Calabria. Si registrano forti mareggiate, vento e piogge su gran parte del Sud Italia mentre al Nord il tempo è buono seppur in via di peggioramento sulle regioni centrali. Questa la fotografia del momento attuale, per quanto riguarda il meteo, dell'esperto Lorenzo Tedici. Data la situazione, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione su tre regioni, ovvero Calabria, Sicilia e Basilicata.
Il ciclone Jolinda
Come detto, dunque, persiste, dopo quanto successo nelle scorse ore, l'allerta arancione e le condizioni meteo avverse soprattutto per la Sicilia. L’ondata di maltempo provocata dal passaggio del ciclone Jolinda ha causato forti piogge, venti e instabilità su gran parte del Sud Italia. Nell’avviso della Protezione Civile si sottolinea che "persistono, specie sui settori orientali, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Inoltre, "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica". Proprio per questo, "dalle prime ore del 17 marzo e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori ionici”.
Italia divisa in due
A livello meteo, in queste ore, il nostro Paese è proprio diviso in due. La causa, come detto, è di un ciclone che sta transitando sullo stretto di Sicilia davanti alle coste libiche e che ha generato corpi nuvolosi su buona parte del Meridione in risalita verso il Medio-Adriatico. Proprio quest'aera sarà raggiunta nei prossimi giorni da un vortice balcanico che causerà piogge anche nelle regioni del Centro.
Approfondimento
Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria, Sicilia e Basilicata
I danni del maltempo al Sud
Il maltempo ha causato già diversi danni, specie nelle regioni del Sud. Una frana con un fronte di circa 15 metri è caduta sulla carreggiata di via San Marco a Mesoraca, nel Crotonese, a seguito delle forti e incessanti piogge che si sono abbattendo sul territorio. Quindici famiglie residenti in tre stabili del rione Santa Lucia sono state evacuate. A seguito di un sopralluogo tecnico congiunto, il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha emanato l'ordinanza che ha disposto l'evacuazione immediata degli stabili che si trovano a monte del fronte di frana. Disposta inoltre l'interdizione dell'area, la chiusura al transito pedonale e veicolare di via San Marco e l'obbligo per gli sfollati di disattivare le utenze domestiche prima dell'allontanamento. In Sicilia disagi per 80 passeggeri partiti da Milazzo per raggiungere Lipari che sono stati sbarcati, dai tre aliscafi sui quali hanno viaggiato, nel porto di Rinella nell'isola di Salina mentre una decina hanno, invece, preferito fare ritorno a Milazzo. A Lipari, infatti, nonostante i tentativi fatti, non è stato possibile attraccare nel pontile a giorno di Sottomonastero, a causa dello scirocco e lo scalo alternativo di Punta Scaliddi, che avrebbe consentito lo svolgimento delle operazioni, in quanto riparato, è interdetto da oltre nove mesi per via di danni strutturali. Non è andata meglio ad una ventina di passeggeri, tra i quali diversi pendolari che, partiti da Rinella per fare ritorno a Lipari, per l'impossibilità del mezzo veloce ad operare sono stati trasportati a Milazzo.