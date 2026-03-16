Maltempo in Calabria, scoperchiato capannone di un'azienda

Forti raffiche di vento legate all'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria hanno scoperchiato un capannone della Guglielmo Caffè nel Comune di Stalettì, in provincia di Catanzaro. La struttura, di oltre 5.000 metri quadrati, è destinata alla produzione e al confezionamento. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del mattino per mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita e la struttura portante dell'edificio non ha subito danni.
Prossimi video
I titoli di Sky Tg24 del 16 marzo, edizione delle 8
Cronaca
Maiella, valanga travolge quattro scialpinisti: un ferito
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky Tg24 del 16 marzo
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 marzo: edizione delle 19
Cronaca
Lilla run, corsa benefica per i disturbi alimentari a Milano
Cronaca
Torino manifesta contro il conflitto in Iran e Palestina
Cronaca
Incidente Cilento, contatto laterale con furgone, poi schianto
Cronaca