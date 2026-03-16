Maltempo in Calabria, scoperchiato capannone di un'azienda

Forti raffiche di vento legate all'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria hanno scoperchiato un capannone della Guglielmo Caffè nel Comune di Stalettì, in provincia di Catanzaro. La struttura, di oltre 5.000 metri quadrati, è destinata alla produzione e al confezionamento. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del mattino per mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita e la struttura portante dell'edificio non ha subito danni.