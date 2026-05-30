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Brennero, manifestanti in corteo occupano l'autostrada

Cronaca

Circa 500 manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo, con striscioni contro il traffico pesante e a tutela della salute. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con numerose forze dell'ordine austriache sul posto.

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