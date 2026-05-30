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Maldive, Mattarella conferisce l'onorificenza al merito ai tre sub finlandesi

Cronaca
©Ansa

Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist si sono distinti nel recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Il riconoscimento premia il loro contributo nelle operazioni svolte nelle acque al largo dell'arcipelago

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive.

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