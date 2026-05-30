Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist si sono distinti nel recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Il riconoscimento premia il loro contributo nelle operazioni svolte nelle acque al largo dell'arcipelago

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive.