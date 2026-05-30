L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

L’ondata di caldo che ha colpito l’Italia e l’Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Proprio in questo scenario gli esperti dell'agenzia meteorologica e climatica dell'Onu hanno lanciato un allarme, prevedendo un nuovo anno da caldo record entro pochi anni: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza, dunque, è destinata a proseguire.

Intanto è stato rilasciato l’elenco aggiornato al 2026 delle spiagge a misura di bambino premiate con le Bandiere verdi, il riconoscimento è stato assegnato sulla base delle indicazioni dei pediatri. Sono 164, molte delle quali in Italia.

Notizie dall’estero. Una tragedia avvenuta nelle acque dell'Australia Occidentale ha visto vittima un uomo originario della Valtellina. A Montagna Alta, in provincia di Sondrio, parenti e conoscenti piangono Steven Mattaboni, 38 anni, morto durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth.

Anniversari storici. La mattina del 28 maggio 1974, alle ore 10.12, un boato lacera il cielo in Piazza della Loggia. Durante la manifestazione antifascista, una bomba con 700 grammi di esplosivo da cava, nascosta in un cestino dei rifiuti, esplode. Otto le vittime, oltre ad un centinaio di feriti. Inizia una ricerca della verità che proseguirà per decenni.

Fiori d’arancio per Dua Lipa e Callum Turner, che hanno deciso di anticipare le loro nozze, inizialmente previste per settembre, e si sposeranno a giugno in Italia. E a proposito di nozze, proprio in questi giorni arriva da Ikea un’idea rivoluzionaria.

Al Leipzig Stadium di Lipsia si è conclusa la Conference League, con un match molto equilibrato tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

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