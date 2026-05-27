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Australia, uomo di origini valtellinesi ucciso da uno squalo

Mondo

Si chiamava Steven Mattaboni e aveva 38 anni: è stato attaccato durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. Suo padre veniva da Montagna Alta, in provincia di Sondrio

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Una tragedia avvenuta nelle acque dell'Australia Occidentale ha visto vittima un uomo originario della Valtellina. A Montagna Alta, in provincia di Sondrio, parenti e conoscenti piangono infatti Steven Mattaboni, 38 anni, morto dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth.

Steven, che aveva origini valtellinesi da parte del padre Peter, si trovava in mare con alcuni amici quando uno squalo di circa quattro metri lo ha aggredito. I compagni hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma i soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. Lascia la moglie Shirene e due figlie piccolissime. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dall'Australia. Per sostenere la famiglia è stata aperta una raccolta fondi che ha già raggiunto quasi 400 mila dollari australiani, circa 240 mila euro. 

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